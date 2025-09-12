STF tem até 60 dias para divulgar acórdão após condenar Bolsonaro

O STF (Supremo Tribunal Federal) tem até novembro para divulgar o acórdão que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e seus aliados por tentativa de golpe de Estado. Somente depois da publicação do documento é que as defesas terão prazo de cinco dias para recorrer da sentença.

O que aconteceu

A Primeira Turma concluiu o julgamento na noite de ontem. O ex-presidente foi condenado, por quatro votos a um, a 27 anos e três meses de prisão pelos crimes de organização criminosa, tentativa de golpe, tentativa de abolição do Estado democrático de Direito, dano patrimonial e deterioração de patrimônio tombado. A ata da sessão que condenou os réus será lida na próxima sessão da Turma, a acontecer no dia 23 de setembro. A partir daí, cada ministro terá 60 dias para depositar seu voto.

Durante todo esse período, os réus que não foram presos ao longo do processo seguem em liberdade. O cumprimento da pena só começa depois de esgotadas todas as possibilidades de recurso. Dos oito réus, apenas Braga Netto está preso preventivamente, em uma unidade do Exército no Rio de Janeiro. Já Bolsonaro está em prisão domiciliar em casa.