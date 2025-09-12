'Tarcísio trai história de SP ao defender Bolsonaro', diz Maierovitch

O jurista Wálter Maierovitch criticou a defesa do governador Tarcísio de Freitas à anistia de Jair Bolsonaro após a condenação do ex-presidente, durante o UOL News, do Canal UOL.

Maierovitch destacou o contraste entre a postura de Tarcísio e a tradição constitucionalista paulista, lembrando a Revolução de 1932, quando São Paulo se opôs ao autoritarismo de Getúlio Vargas.