'Anistia interdita pauta de votações mais importantes', afirma Josias

Há propostas importantíssimas por votar. Há uma medida provisória que isenta os brasileiros pobres do pagamento da conta de luz. Vence na quarta-feira da semana que vem. E não foi votada, porque esse tema está interditando a pauta do Congresso Nacional. Há a proposta que isenta brasileiros que ganham até R$ 5 mil no imposto de renda. Josias

O comentarista faz um apelo para que o eleitor pressione os congressistas, reforçando que o Congresso deve responder à vontade popular, majoritariamente contrária à anistia.

O eleitor tem que olhar para o Congresso Nacional com ares de proprietário. O Congresso é um prédio que está ocupado por inquilinos. Os deputados e senadores são inquilinos e o contrato a que estão submetidos os parlamentares não inclui anistia. As pesquisas estão aí a informar. O proprietário não quer anistia. Então, se os síndicos, Hugo Mota na Câmara, o Davi Alcolumbre no Senado, não conseguem barrar essa pauta, então é preciso que o eleitor, como proprietário, rompa o contrato. Josias

