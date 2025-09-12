'Goleada' do STF contra Bolsonaro muda clima para anistia, diz professor

Enfim, ao fazer todo aquele voto longuíssimo, ele acabou, na realidade, dando um certo material e dando uma certa munição para aqueles que vão advogar que existem razões jurídicas para se aprovar uma anistia, já que, na realidade, segundo eles, não haveria nada de errado em tudo aquilo que aconteceu. Só que, veja, o placar foi uma goleada, e esse placar de 4 a 1 ainda da maneira como ocorreu muito bem fundamentado apresentando todas as evidências apresentando todas as provas produziu entendo eu uma certa mudança no ambiente político ao menos momentaneamente no país o que eu acho que nesse momento torna um pouco mais complicado avançar com o projeto de anistia. Cláudio Couto

'Complicado não é descartado'

Mesmo após derrota no STF, setores do Congresso articulam anistia, avalia Cláudio Couto, que aponta apoio de partidos de direita e centrão e possibilidade de vinculação ao foro privilegiado.

Agora, ser mais complicado não significa que está descartado, porque você tem ali, claro, um apoio até significativo entre certos setores do Congresso, aquela maioria de extrema-direita, Partido Novo, PL e alguns outros ali bolsonaristas agregados, e você tem, evidentemente, políticos do centrão, de uma direita que a gente podia chamar de uma direita semileal à democracia, que ia depender das suas conveniências, embarca até mesmo em aventuras autoritárias, e dentro dessas aventuras autoritárias está aprovar a lei de anistia. Cláudio Couto

