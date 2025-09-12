PL usa voto de Fux como arma para tentar rebater condenação de Bolsonaro

A avaliação do ministro do STF Luiz Fux de que Jair Bolsonaro (PL) não tentou dar um golpe está sendo usada —e continuará sendo— pela oposição para rebater a condenação do ex-presidente a mais de 27 anos de prisão.

O que aconteceu

Fux deu argumentos jurídicos às denúncias de perseguição feitas pela oposição. Essa é a leitura do líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ). O deputado afirmou que o ministro destoou dos colegas de STF em um julgamento com cartas marcadas.

O líder do PL declarou que o engajamento nas redes sociais da direita aumentou 30% ontem. O motivo seriam postagens de trechos do voto de Fux, que inocentou Bolsonaro, em leitura que durou 12 horas. Muitas das publicações faziam contraponto das falas de Fux com outras do ministro Alexandre de Moraes.