Como o governo Lula tenta se blindar de reações à condenação de Bolsonaro

Uso de força, porém, é improvável. Antes de o STF selar a condenação de Bolsonaro, a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse que Trump não teria medo de usar "o poderio econômico e militar dos EUA para proteger a liberdade de expressão no mundo", ao ser questionada sobre sanções adicionais ao Brasil. Integrantes do Ministério da Defesa e da cúpula do Exército, porém, veem a ameaça com descrença. "Não existe possibilidade", apurou a colunista do UOL Carla Araújo.

Lula também rechaçou a fala. "Não vou responder à porta-voz, mas obviamente que os EUA precisam saber que não estão tratando com uma republiqueta de bananas", declarou à Band.

A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, classificou a declaração da Casa Branca como "totalmente inadmissível". "Não bastam as tarifas contra nossas exportações, as sanções ilegais contra ministros do governo, do STF e suas famílias, agora ameaçam invadir o Brasil para livrar Jair Bolsonaro da cadeia. Isso é totalmente inadmissível'", disse a ministra.

Movimento para frear projeto de anistia

Gleisi se reuniu com ministros para discutir como barrar PL da anistia. Em entrevista ao Estadão, a ministra afirmou que o governo não vai admitir "traição de partidos" da base aliada em uma eventual votação de um projeto de lei para perdoar envolvidos no 8 de Janeiro. "Quem está no governo tem que ter compromisso com o governo. Está na base, tem cargo e vai votar contra? Aí não dá", disse.

Governo liberou R$ 2,3 bilhões em emendas Pix logo no início do julgamento de Bolsonaro. Num momento de discussões sobre a anistia e o desembarque de aliados do governo Lula, o montante foi liberado em um único dia, em 3 de setembro —um dia após a Primeira Turma começar a analisar o caso do ex-presidente.