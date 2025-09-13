De capitão à condenação por tentar um golpe: a trajetória de Jair Bolsonaro

De capitão do Exército a presidente da República, Jair Bolsonaro percorreu quase quatro décadas de vida pública em meio a confrontos e crises, até ser condenado pelo STF por tentativa de golpe de Estado.

O que aconteceu

Bolsonaro nasceu em Glicério (SP) em 1955, mas foi registrado em Campinas, e cresceu no Vale do Ribeira. Filho de um dentista prático e de uma dona de casa descendente de italianos, ganhou o apelido de "Palmito" por ser alto e magro. Aos 15 anos, ajudou militares a localizar a área onde estava o capitão Carlos Lamarca, episódio lembrado como "batismo" de sua vocação.

Ingressou na Academia Militar das Agulhas Negras em 1973 e se formou como oficial paraquedista em 1977. Sofreu acidente grave em um salto, batendo em um prédio e fraturando braços e tornozelos. Chegou a comercializar bolsas feitas de paraquedas usados, prática proibida pelo Exército, e ganhou a fama de "capitão truculento".