Orientado, Lula tem semana discreta durante julgamento de Bolsonaro no STF

Em segundo lugar, a cúpula do governo não queria indicar torcida ou interferência. Nenhum lulista escondia querer a condenação de Bolsonaro e ela era dada como certa no Planalto, como aconteceu, mas houve a orientação de que isso não transparecesse publicamente.

A ideia é que este "clima de torcida" só ajudaria politicamente a oposição. Desde que Bolsonaro foi indiciado, aliados e a família do ex-presidente têm pregado o discurso de injustiça, que se intensificou nas duas últimas semanas, e qualquer aparente estímulo do Planalto seria visto como mais um incentivo para esta narrativa.

Lula tampouco falou da condenação. Isso ficou a cargo de ministros do governo, que também, em sua maioria, optaram por um tom mais ameno, e para o presidente do PT, Edinho Silva. Ministros não queriam um novo "Grande dia", em referência ao próprio Bolsonaro, que comemorou a saída do ex-deputado Jean Wyllys (PSOL) do país em 2019, durante seu governo.

As provocações ficaram com o PT. O partido se organizou em grupos no WhatsApp e no Telegram para criar memes e figurinhas sobre o julgamento e a condenação e distribuir nas redes sociais, ironizando o ex-presidente.

Deixa para a entrevista

Lula reservou suas críticas para a entrevista na televisão. Na última quinta, falou à Band sobre o julgamento, sobre o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), presidenciável, e sobre assuntos mais ásperos —ainda assim, em um tom mais brando do que o de costume.