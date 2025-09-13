Morango do amor e almoço em família: a semana de Michelle no julgamento

O julgamento no STF (Supremo Tribunal Federal) mudou a rotina na casa dos Bolsonaros. Michelle não foi para a sede do PL em Brasília pelas manhãs. Escolheu ficar em casa para fazer o almoço do ex-presidente. Na terça, o casal estava sob o mesmo teto para esbravejar ao assistir o voto de Alexandre de Moraes.

O que aconteceu

A noite chegou reforço para maldizer o ministro do STF. Flávio Bolsonaro (PL-RJ) saiu de seu gabinete no Senado direto para a casa do pai. A semana iria acabar, sem que a raiva dele com Moraes tivesse fim.

A visita de Flávio também teve uma finalidade afetiva. "Fui lá para dar um apoio moral para ele. Eu tô indo lá sempre que eu posso."