Moraes já tem novo embate à vista no STF, desta vez com Eduardo Bolsonaro

Para o constitucionalista Lenio Streck, da Unisinos (RS), o procurador-geral da República, Paulo Gonet, não tem alternativa senão apresentar denúncia. "E pedir a prisão de Eduardo, sim. Há muitas provas de ataque à soberania nacional por parte do deputado que podem embasar o pedido."

Caso a prisão fosse decretada, ainda que não fosse executada em razão da proteção política nos EUA, Eduardo Bolsonaro seria considerado foragido —cenário que poderia acelerar pedidos de cassação de seu mandato na Câmara dos Deputados.

Desembargador aposentado e colunista do UOL, o jurista Wálter Maierovitch contra o interesse nacional avalia que o caso, ao chegar ao STF, terá novamente o ineditismo como marca. Segundo ele, seria a primeira vez que pai e filho são julgados juntos por crimes políticos. "Com o conhecimento e anuência do pai, Eduardo atua há meses contra o interesse nacional", afirma.

'Novidades vem aí'

Logo após a condenação de Jair Bolsonaro, Eduardo publicou stories no Instagram criticando mais uma vez a atuação de Alexandre de Moraes. Para ele, o ministro não deverá "voltar pra casinha" com o fim do julgamento.

"Você imagina Stálin, Hitler, Mao Tsé-Tung, Che Guevara, Fidel Castro falando: 'não, a gente só fuzilou no paredão essas 100 mil pessoas, mas agora a gente vai voltar ao normal'", escreveu. "Dou graças a Deus que temos o aliado mais poderoso do mundo do nosso lado e que vamos virar esse jogo. Podem ter certeza disso." A mensagem, em referência a Donald Trump, foi acompanhada da legenda: "Novidades vêm aí".