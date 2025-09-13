Corpo de pianista brasileiro que sumiu na ditadura argentina é encontrado

Depois de quase 50 anos sem rastros, foi encontrado e identificado em um cemitério de Buenos Aires o corpo do pianista brasileiro Francisco Tenório Cerqueira Júnior, uma das 30 mil pessoas desaparecidas forçadamente pela ditadura militar argentina.

O que aconteceu

Tenório Júnior desapareceu na madrugada de 18 de março de 1976. À época, ele tinha 34 anos e havia viajado para Buenos Aires, roteiro de uma turnê que fazia com Vinicius de Moraes, para tocar no Gran Rex, na avenida Corrientes. Tido como o maior pianista brasileiro de seu tempo, ele também tocava para Toquinho.

Depois de tocar no evento, ele voltou para o hotel Normandie, na rua Rodríguez Peña, região central de Buenos Aires. Por volta das 3h, saiu para ir até uma farmácia. Desde então, nunca mais foi visto.