Como Ramagem, condenado e inelegível, deve perder mandato e cargo na PF

A perda de mandato também depende da comunicação oficial do STF. Só então a Câmara dos Deputados dará início ao trâmite. A Casa informou que ainda não foi notificada. Procurado para informar quando as notificações serão feitas, o STF não retornou os contatos da reportagem.

A Câmara precisar validar a perda de mandato. Normalmente, o STF envia decisões desse tipo à Mesa Diretora da Casa, que determina a aplicação da medida. Nos bastidores, o PL já se movimenta por uma manobra que livre Ramagem da punição. Um caminho seria a avaliação do processo de cassação por outros deputados, por exemplo.

No caso da deputada Carla Zambelli (PL), o processo anda lentamente. A perda de mandato dela foi determinada pelo STF após ela ser condenada por invadir o sistema do CNJ (Conselho Nacional de Justiça).

Ramagem alega inocência. Em vídeos nas redes sociais, ele destacou que estava fora do governo Bolsonaro desde março de 2022, que não foi citado na delação do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro Mauro Cid e que não enviou a ninguém as anotações sobre voto impresso encontradas em seu computador. "Eles querem criminalizar a opinião", disse.

O delegado entrou na PF em 2005. Formado em direito, iniciou suas atividades em Roraima e foi para Brasília em 2011. Fico lá até 2017, quando foi para o Rio de Janeiro apoiar os trabalhos da operação Lava Jato. Em 2018, coordenou a segurança Bolsonaro, então candidato à presidência.

Com Bolsonaro, o delegado entrou para o mundo da política. Foi diretor-geral da Abin entre 2019 e 2022, quando se elegeu deputado federal do Rio pelo PL. Em 2024, foi o candidato do ex-presidente na disputa pela Prefeitura do Rio, mas perdeu no primeiro turno para Eduardo Paes (PSD), que teve 60% dos votos.