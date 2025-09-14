Autorizado por Moraes, Bolsonaro passa hoje por procedimento médico

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deixa hoje a casa onde cumpre prisão domiciliar desde agosto para passar por um procedimento médico no no Hospital DF Star, em Brasília. O ministro do STF Alexandre de Moraes autorizou a saída. A previsão é de alta no mesmo dia.

O que aconteceu

Ex-presidente vai retirar lesões na pele. No pedido da defesa, os advogados anexaram laudo assinado pelo cirurgião Cláudio Birolini, que recomendou um procedimento dermatológico de retirada de "pequenas manchas marrons regulares" da pele de Bolsonaro. O material passará por biópsia para detectar se é benigno ou maligno.