Após procedimento sem complicações, Bolsonaro volta à prisão domiciliar

Jair Bolsonaro (PL) deixou hoje a prisão domiciliar pela primeira vez desde que foi condenado pela trama golpista para retirar manchas na pele em um hospital de Brasília. O médico dele, Cláudio Birolini, falou que o procedimento aconteceu "sem intercorrências", e o ex-presidente voltou para casa sob forte escolta.
O que aconteceu
Bolsonaro não falou. Enquanto Birolini conversava com a imprensa, o ex-presidente assistiu parado, de braços cruzados, com um curativo na região do pescoço, acompanhado de um dos filhos, o vereador de Balneário Camboriú (SC) Jair Renan (PL).
Cirurgião disse que retirou oito lesões da pele de Bolsonaro e encaminhou as amostras para biópsia. De acordo com o pedido médico apresentado ao STF, são "pequenas manchas marrons regulares", que passarão por análise para saber se são benignas ou malignas.
Procedimento ocorreu dentro do esperado. "A cirurgia correu bem, sem intercorrências. Tudo dentro do previsto, do esperado", disse o médico.
Bolsonaro está com "um pouco de anemia", segundo Birolini. Além da retirada das manchas, Bolsonaro também fez exames de sangue e de imagem, que apontaram resíduos no tórax de pneumonias que teve recentemente. O boletim médico também diz que o ex-presidente precisa seguir em tratamento para hipertensão e refluxo.
Ele é um senhor de 70 anos, que passou por diversas intervenções cirúrgicas. Está bastante fragilizado por essa situação toda. Está com um pouco de anemia, por ter se alimentado mal nesse último mês. Seguiremos acompanhando de perto.
Cláudio Birolini, médico de Bolsonaro
Ex-presidente chegou ao hospital DF Star, em Brasília, às 8h (horário de Brasília) sob forte escolta. Agentes das polícias Federal, Militar, Penal e de Operações Especiais acompanharam-no até o hospital e de volta à casa dele, em um condomínio no bairro Jardim Botânico. O vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (PL) criticou o tamanho da escolta mobilizada.
Apoiadores o esperaram na porta do hospital. Cerca de 30 pessoas, principalmente mulheres vestidas de verde e amarelo, leram passagens da Bíblia e pediram anistia ao ex-presidente.
Prisão de Bolsonaro
É a segunda saída de Bolsonaro da prisão domiciliar e a primeira desde a condenação. O ex-presidente está preso na casa dele desde 4 de agosto. No dia 16 daquele mês, Bolsonaro saiu para passar por exames que diagnosticaram esofagite, gastrite e resíduos de infecções pulmonares.
Toda movimentação deve ser autorizada pelo ministro do STF Alexandre de Moraes, relator dos casos que envolvem Bolsonaro. O ex-presidente só pode receber visitas da família e dos advogados sem precisar pedir licença à Justiça.
No final de agosto, Moraes endureceu a prisão domiciliar de Bolsonaro, por acreditar que havia risco de fuga. O ministro acatou representação da PF e manifestação da PGR (Procuradoria-Geral da República), que apontaram a necessidade de manter agentes de prontidão em tempo integral para monitorar o ex-presidente. Desde então, todos os carros que saem da casa do ex-presidente também precisam ser vistoriados, o que a esposa de Bolsonaro, Michelle, tem criticado.
Na quinta, Bolsonaro e mais sete réus foram condenados por tentativa de golpe de Estado. Ele e Almir Garnier, Anderson Torres, Augusto Heleno, Mauro Cid, Paulo Sérgio Nogueira e Walter Braga Netto foram condenados a penas que vão de 2 a 27 anos de prisão.
Decisão sobre prisão definitiva de Bolsonaro acontece só depois que acabarem as possibilidades de recurso. A defesa de Bolsonaro já indicou que vai recorrer, embora a probabilidade de mudança na sentença seja baixa. Quando o caso transitar em julgado, Moraes vai decidir onde o ex-presidente vai cumprir a pena. Há três possibilidades: uma sala especial na PF, a prisão militar ou o presídio comum. Ele também pode manter Bolsonaro na prisão domiciliar, já que o ex-presidente tem mais de 70 anos e saúde frágil.
Em agosto, Bolsonaro foi preso preventivamente em regime domiciliar por violar medidas cautelares. Antes, o STF havia determinado que ele não podia usar as redes sociais próprias ou por meio de terceiros durante a investigação. Moraes entendeu que o ex-presidente violou a ordem ao falar a apoiadores por celular durante manifestações.
