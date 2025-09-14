Após procedimento sem complicações, Bolsonaro volta à prisão domiciliar

Jair Bolsonaro deixa hospital após retirar manchas na pele em hospital em Brasília Imagem: Adriano Machado - 14.set.2025/Reuters

Procedimento ocorreu dentro do esperado. "A cirurgia correu bem, sem intercorrências. Tudo dentro do previsto, do esperado", disse o médico.

Bolsonaro está com "um pouco de anemia", segundo Birolini. Além da retirada das manchas, Bolsonaro também fez exames de sangue e de imagem, que apontaram resíduos no tórax de pneumonias que teve recentemente. O boletim médico também diz que o ex-presidente precisa seguir em tratamento para hipertensão e refluxo.

Ele é um senhor de 70 anos, que passou por diversas intervenções cirúrgicas. Está bastante fragilizado por essa situação toda. Está com um pouco de anemia, por ter se alimentado mal nesse último mês. Seguiremos acompanhando de perto.

Cláudio Birolini, médico de Bolsonaro

Ex-presidente chegou ao hospital DF Star, em Brasília, às 8h (horário de Brasília) sob forte escolta. Agentes das polícias Federal, Militar, Penal e de Operações Especiais acompanharam-no até o hospital e de volta à casa dele, em um condomínio no bairro Jardim Botânico. O vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (PL) criticou o tamanho da escolta mobilizada.

Apoiadores o esperaram na porta do hospital. Cerca de 30 pessoas, principalmente mulheres vestidas de verde e amarelo, leram passagens da Bíblia e pediram anistia ao ex-presidente.