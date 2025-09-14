Carlos Bolsonaro critica escolta armada para pai em hospital: 'Humilhação'

O vereador do Rio Carlos Bolsonaro (PL) criticou hoje o tamanho da escolta que acompanha o pai dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), para realizar um procedimento médico em um hospital em Brasília.

O que aconteceu

Carlos diz que policiais fardados e armados humilham Bolsonaro. "Um comboio com mais de 20 homens armados de fuzis ostensivamente, acompanhados de mais de 10 batedores, reduzindo a velocidade da bem abaixo da permitida na via, apenas para promover a humilhação de um homem honesto", escreveu nas redes sociais.

Segundo ele, a escolta continua dentro do hospital. "Homens fardados e armados vigiam como se um senhor de 70 anos pudesse fugir por uma janela, assim como fazem em sua prisão domiciliar. Fica claro: o objetivo é fragilizá-lo, expô-lo e ofendê-lo, em nome da tal "missão dada, missão cumprida" — até mesmo durante uma cirurgia."