'Careca do INSS' presta depoimento à CPI nesta segunda

Está confirmado para amanhã o depoimento de Antonio Carlos Camilo Antunes, conhecido como "Careca do INSS", à CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) mista do Congresso sobre desvios no INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). A informação foi publicada pelo jornal Folha de S.Paulo e confirmada pelo UOL.
O que aconteceu
- Os investigados não estão obrigados a prestar depoimento, por decisão do ministro André Mendonça, do STF (Supremo Tribunal Federal). Num primeiro momento, a defesa de Antunes informou que ele não participaria, mas, agora, a defesa diz que ele quer falar e que vai responder a todas as perguntas. O depoimento está marcado para as 16h.
- Deputados e senadores vão tentar extrair de Antunes nomes de envolvidos e informações relevantes. A avaliação é a de que possíveis alvos da investigação que já participaram de oitivas apresentaram poucas informações.
- A Polícia Federal aponta Antunes como um dos operadores do esquema de desvios de aposentadorias e pensões. A fraude teria gerado prejuízo de até R$ 6,3 bilhões para aposentados e pensionistas, segundo a investigação. A PF diz que ele recebeu R$ 53,58 milhões de entidades associativas e de intermediárias.
- O pagamento ocorreu por meio de empresas de Antunes, segundo a PF. O operador teria repassado R$ 9,32 milhões a servidores e companhias ligadas à cúpula do INSS.
- "Essa narrativa de que ele era operador é uma bizarrice", disse à Folha o advogado de Antunes, Cleber Lopes. Segundo o advogado, "as associações captavam os associados, se tinha fraude ele não tinha como saber".
- Maurício Camisotti, apontado como sócio oculto de uma das entidades que recebiam valores a partir dos descontos ilegais, tem oitiva agendada para quinta-feira (18). A defesa dele, no entanto, não confirmou se ele participará ou se exercerá o direito de faltar.
