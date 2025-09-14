'Careca do INSS' presta depoimento à CPI nesta segunda

Está confirmado para amanhã o depoimento de Antonio Carlos Camilo Antunes, conhecido como "Careca do INSS", à CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) mista do Congresso sobre desvios no INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). A informação foi publicada pelo jornal Folha de S.Paulo e confirmada pelo UOL.

O que aconteceu