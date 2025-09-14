Presidente da CPI do INSS quer levar proposta de delação premiada ao STF

O presidente da CPMI do INSS, senador Carlos Viana (Podemos-MG), afirmou que a comissão pretende levar propostas de delação premiada ao STF (Supremo Tribunal Federal).

O que aconteceu

Senador disse que levou a ideia ao relator da CPMI, o deputado Alfredo Gaspar (União-AL). "A proposta é nós, juntamente com todos aqueles que forem depor na CPI, nos comprometermos a buscar junto ao STF e à PF o início das delações premiadas", afirmou em entrevista à CNN Brasil.

Viana não detalhou quem seriam os delatores. Segundo o senador, a ideia é levar ao STF a proposta de uma "delação premiada conjunta", em que o delator possa fazer as mesmas declarações no STF, na PF e também durante a CPMI.