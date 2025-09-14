Após condenar Bolsonaro, STF julgará 23 réus de 3 núcleos da trama golpista

A Primeira Turma também decidirá se o comentarista político Paulo Figueiredo vira réu. A PGR apontou que o blogueiro antecipou detalhes de carta para pressionar militares a aderirem ao golpe em 2022. Ele faz parte, sozinho, do núcleo 5 da trama.

Figueiredo atacou militares do Sudeste, Sul e Nordeste que não endossavam teses golpistas que buscavam desacreditar o resultado das urnas. Para o procurador-geral da República, Paulo Gonet, o empresário e apresentador estava articulado com o grupo de militares golpistas e sabia do objetivo do documento que vinha sendo redigido.

Denúncia acusa Figueiredo de "forjar cenário de coesão". Ele foi denunciado pelos crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e deterioração de patrimônio tombado. Defensoria Pública, que representa o blogueiro, pediu suspensão da denúncia por considerar que ele não havia sido notificado. Contudo, a PGR negou o pedido.

Em maio, o Supremo rejeitou a denúncia contra dois acusados de participar da tentativa de golpe de Estado. O coronel da reserva Cleverson Ney Magalhães e o general Nilton Diniz Rodrigues foram os únicos denunciados pela trama golpista que não viraram réus até agora.

Núcleo 2

O chamado "núcleo gerencial" da trama golpista é composto por seis pessoas. Veja quem são: