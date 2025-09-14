Kotscho: Cármen Lúcia faz barba e cabelo no voto de Luiz Fux

Única mulher do tribunal, Cármen Lúcia lavou a alma dos brasileiros que ainda acreditam na Justiça e não têm medo da cara feia de Donald Trump. O topete postiço do colega de Turma quase virou do avesso. Ao contrário de Fux, ela não recusou apartes e seguiu construindo sua argumentação bem fundamentada em cima de fatos e provas, até uma conclusão lógica: a condenação de todos os golpistas para que essa praga nunca mais se repita.

Foi, como ela disse, um dia de encontro entre passado, presente e futuro do Brasil que não desiste e não se entrega, dono do seu nariz e do seu destino. Ao final, deu vontade de aplaudir de pé o voto dessa mulher de coragem que honra o Judiciário brasileiro e entrará para a história com a autora do gol da vitória da democracia.

Como foi possível, tendo nas mãos a mesma Constituição e o mesmo Código Penal, no mesmo momento histórico, ouvir no julgamento mais importante do século dois votos tão antagônicos como os de Cármen e de Fux, o ministro que é conhecido como "voto vencido"? O placar final foi 4 a 1, para não deixar margem a dúvidas.

Não se trata de simples divergência hermenêutica ou interpretação da lei, mas de saber de que lado cada um está diante do país ameaçado por uma potência estrangeira, depois de escapar, ainda outro dia, de cair numa nova ditadura.

Precisamos de mais mulheres como Cármen no Supremo Tribunal Federal para garantir a manutenção da sua independência, que foi fundamental para a defesa da democracia ameaçada por forças de dentro e de fora do país.

Só assim poderemos desencorajar novas tentativas golpistas. Foram ao todo 14, desde a Proclamação da República, segundo o historiador Carlos Fico, metade bem delas bem-sucedidas, metade fracassadas, incluindo a última, sempre urdidas por militares. Por isso, nada de indulto ou anistia, como aconteceu tantas vezes.