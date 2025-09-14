'Pacificação' vira lema da direita em busca do apoio bolsonarista

Concorrentes na corrida pelo voto bolsonarista, eles têm seguido à risca a estratégia de condicionar a necessidade de pacificar o país à aprovação do perdão aos envolvidos no 8 de janeiro de 2023.

Após a leitura da sentença, Caiado rapidamente foi às redes sociais prometer empenho pela anistia a todos os condenados. "Por uma questão de pacificação nacional", disse.

Reafirmo, contudo, minha defesa da anistia a todos os condenados em razão dos acontecimentos de 8 de janeiro. Por uma questão de pacificação nacional. A decisão do Supremo não encerra esse debate, tampouco a polarização extrema que divide o país. Fui o primeiro a me posicionar e? -- Ronaldo Caiado (@ronaldocaiado) September 11, 2025

O discurso do governador de Goiás é copiado por Tarcísio, que radicalizou nas críticas ao STF e ao ministro Alexandre de Moraes, chamado de "tirano" em ato na avenida Paulista no 7 de Setembro.

Para Tarcísio, "a história já mostrou que a anistia e o perdão são os melhores remédios para pacificar o país".

Desde a República, o Brasil já aprovou nove decretos ou leis estabelecendo anistias a pessoas —especialmente militares— que se rebelaram contra o poder vigente. Mas, diferentemente do que afirma o governador de São Paulo, nenhuma delas serviu como forma de pacificação.