Gilmar diz que anistia é 'inconstitucional' e critica voto de Fux

O ministro do STF Gilmar Mendes afirmou hoje estar convicto de que a anistia aos envolvidos na trama golpista é "ilegítima" e "inconstitucional" e criticou o voto do colega Luiz Fux no julgamento que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e mais sete pessoas.
O que aconteceu
Gilmar disse acreditar que perdão não se aplica a crimes contra a democracia. A declaração ocorre em um momento em que bolsonaristas pressionam o Congresso pelo avanço de projetos de anistia aos envolvidos em atos golpistas, incluindo Bolsonaro.
Brasil deu "um grande passo" com condenação por tentativa de golpe, declarou Gilmar. O ministro esteve em São Paulo para a inauguração de uma nova unidade do IDP, universidade particular da qual é dono. Durante o evento, ele afirmou que a "democracia [brasileira] emerge mais forte do que nunca" com a decisão do STF.
Voto de Luiz Fux está "prenhe de incoerências", afirmou ministro. Ele disse não entender como seu colega de tribunal votou para absolver Bolsonaro e condenar Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do político, e o general Braga Netto, que foi ministro do ex-presidente e candidato a vice em sua chapa nas eleições de 2022.
Foi a primeira vez que um membro do STF criticou o posicionamento de Fux publicamente. Na semana passada, um ministro ouvido pela colunista do UOL Carla Araújo sob condição de anonimato disse que o voto de Fux foi "um dos mais malucos da história" da Corte.
Fux foi o único ministro a divergir no julgamento. O placar final pela condenação de Bolsonaro foi de 4 a 1. O ex-presidente recebeu uma pena de 27 anos e três meses —sua defesa chamou a pena de "excessiva" e disse que vai recorrer.
Gilmar não integra a Primeira Turma do STF, mas estava na plateia no último dia do julgamento. A presença do decano foi um gesto de apoio ao ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, conforme publicou a colunista do UOL Daniela Lima. O presidente da corte, Luís Roberto Barroso, também participou e fez um discurso de encerramento da sessão na quinta-feira.
Após a condenação, a Câmara avalia se a anistia entrará na pauta de votações desta semana. A reunião dos líderes dos partidos está marcada para amanhã, às 10h. O líder do PL na Casa, Sóstenes Cavalcante (RJ), pressiona para que a urgência do proposta seja votada na quarta.
Parte dos parlamentares é contra a anistia "ampla, geral e irrestrita", como quer a oposição. O presidente Lula e o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), se reuniram hoje e falaram sobre o tema.
A oposição tenta pautar o requerimento de urgência para acelerar a tramitação do perdão aos presos nos atos golpistas. A urgência é para o projeto que está parado na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) desde 2024, com relatoria do deputado Rodrigo Valadares (União-SE). Não há, contudo, garantia de que o parlamentar seja mantido para relatar a proposta, nem se sabe qual texto será votado.
O que disse Gilmar Mendes
O Brasil deu um belo exemplo para o mundo de que tentativas de golpe e atentados contra a democracia precisam ser punidos.
Condenar o Cid e o Braga Netto e deixar todos os demais de fora me parece uma contradição nos próprios termos.
Nesses 40 anos em que estamos vivendo na democracia, não passamos nenhum momento tão grave de ataque às instituições como vivemos no governo Bolsonaro.
Estou convicto de que ela [anistia] é ilegítima e inconstitucional, porque de fato se trata de um crime contra a democracia, uma lesão grave à cláusula pétrea básica do texto constitucional.
