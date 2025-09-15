Gilmar diz que anistia é 'inconstitucional' e critica voto de Fux

Voto de Luiz Fux está "prenhe de incoerências", afirmou ministro. Ele disse não entender como seu colega de tribunal votou para absolver Bolsonaro e condenar Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do político, e o general Braga Netto, que foi ministro do ex-presidente e candidato a vice em sua chapa nas eleições de 2022.

Foi a primeira vez que um membro do STF criticou o posicionamento de Fux publicamente. Na semana passada, um ministro ouvido pela colunista do UOL Carla Araújo sob condição de anonimato disse que o voto de Fux foi "um dos mais malucos da história" da Corte.

Fux foi o único ministro a divergir no julgamento. O placar final pela condenação de Bolsonaro foi de 4 a 1. O ex-presidente recebeu uma pena de 27 anos e três meses —sua defesa chamou a pena de "excessiva" e disse que vai recorrer.

Gilmar não integra a Primeira Turma do STF, mas estava na plateia no último dia do julgamento. A presença do decano foi um gesto de apoio ao ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, conforme publicou a colunista do UOL Daniela Lima. O presidente da corte, Luís Roberto Barroso, também participou e fez um discurso de encerramento da sessão na quinta-feira.

Após a condenação, a Câmara avalia se a anistia entrará na pauta de votações desta semana. A reunião dos líderes dos partidos está marcada para amanhã, às 10h. O líder do PL na Casa, Sóstenes Cavalcante (RJ), pressiona para que a urgência do proposta seja votada na quarta.

Parte dos parlamentares é contra a anistia "ampla, geral e irrestrita", como quer a oposição. O presidente Lula e o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), se reuniram hoje e falaram sobre o tema.