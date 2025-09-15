Após condenação, Bolsonaro pede a Moraes para receber Valdemar e líderes

Tarcísio também pediu encontro. O governador de São Paulo solicitou uma visita para amanhã, segundo sua assessoria. Ele tem atuado pela proposta de anistia. Era esperado que ele viajasse hoje a Brasília, mas ele cancelou o voo. Segundo o UOL apurou, ele considera que a negociação para pautar a anistia já está encaminhada, por isso não precisava de sua presença hoje nas conversas.

Pedidos mostram tentativa de ex-presidente de manter contatos com lideranças da oposição em meio à discussão sobre anistia. Os bolsonaristas tentam negociação a votação da proposta após a condenação no STF.

A defesa de Bolsonaro fala em necessidade de "indispensável interlocução" com Valdemar. Bolsonaro foi condenado por tentativa de golpe de Estado na quinta passada. No pedido, ele aponta que precisa coordenar pautas institucionais e planejar ações políticas de alcance nacional.

Advogados também ressaltam a necessidade de definir pautas do partido no Congresso. Isso integra o pedido de visita com Rogério Marinho. Ele é um dos principais lideres da oposição no Senado e tem tentado manter contato constante com o ex-presidente.

O pedido funda-se na necessidade de manutenção de tratativas institucionais contínuas com o parlamentar, cujas atribuições no Congresso Nacional exigem diálogo direto com o peticionante, inclusive para definição de estratégias e partido e à representação popular.

Defesa de Bolsonaro, em pedido ao STF para receber Rogério Marinho semanalmente