Daniela Lima: Bolsonaro quer reunião com líderes para retomar controle

Quando Bolsonaro está perdendo um pouco esses fios de organização desse discurso por estar em prisão domiciliar, fica pior ainda quando Valdemar dá uma dessa [ao reconhecer que houve 'planejamento de golpe'].

O ex-presidente está tentando autorização na Justiça para receber visitas. Bolsonaro quer encontrar líderes e dirigentes políticos da política para reorganizar os flancos de batalha. O ex-presidente precisa retomar o controle do que está sendo dito e tentará fazer isso mesmo em prisão domiciliar. Daniela Lima, colunista do UOL

'Ameaças contra ministros do STF explodiram', relata Daniela Lima

A colunista ressaltou que as ameaças a ministros do STF cresceram após a condenação de Bolsonaro. Ela detalha a rotina de segurança reforçada e monitoramento de riscos diários no tribunal.

Flávio Dino disse que o volume de ameaças explodiu. Eu tive acesso há um tempo a um material muito extenso que registra qual é o grau de tensão e de violência, ainda que retórica, que cerca os onze ministros do Supremo. Por óbvio, o ministro Alexandre de Moraes é o mais ameaçado; Flávio Dino hoje tem a segunda posição.