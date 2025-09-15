Após brigas públicas, Carlos Bolsonaro elogia Michelle: 'Guerreira'

O vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) elogiou a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, a quem chamou de "guerreira". Os dois têm uma relação conturbada há anos.

O que aconteceu

"A Michelle está sendo uma guerreira com ele [Jair Bolsonaro]", disse Carlos. "De manhã, de tarde, de noite, qualquer horário. De uma maneira forte que eu não sei nem explicar", acrescentou. O elogio foi feito ontem à noite, em uma live com o senador Magno Malta (PL-ES), ao comentar a saúde do ex-presidente.

Michelle e Carlos não têm uma boa relação. Durante uma entrevista em fevereiro, Bolsonaro revelou que os dois não se falavam e deu a entender que o motivo seria ciúmes.