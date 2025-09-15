Cármen diz que não há democracia de 'cativos' da retórica de redes sociais

Ministra afirmou que somente o espaço democrático garante liberdades e criticou a "captura" de pessoas pelos algoritmos das redes sociais. "As tecnologias, que são máquinas a serviço do ser humano, se tornaram hoje capturas fáceis de algoritmos que são pagos, que são financiados, que têm os seus donos, que não têm nenhuma transparência, segundo a vontade e o interesse de umas poucas pessoas. Ser livre é não se deixar ser cativo nem de pessoas, e menos ainda de máquinas", disse.

Ela ainda afirmou que é necessário ter cuidado com retóricas que acabam ameaçando direitos conquistados. Citou como exemplo pessoas que criticam a retirada de publicações consideradas difamatórias nas redes sociais e comparou a situação às regras de trânsito, para lembrar que há necessidade de regras em todos os ambientes.

Quando eu dirijo, vejo uma placa de contramão, paro e dou a volta, nunca pensei na minha vida que aquela ordem de que eu não posso transitar por ali fosse um sequestro ou uma limitação à minha liberdade de locomoção. Apenas eu tenho um carro e, tendo carro, eu não posso fazer o que eu quero com esse carro.(...)

Quando a expressão é uma manifestação da liberdade, está constitucionalmente garantida. Quando a expressão é a prática de um crime contra a honra de alguém, também é crime no Brasil, desde 1940. Simples assim. Não nos deixemos enganar por retóricas que nos fazem refém daquilo que foi a conquista democrática de direitos humanos para todos

Cármen Lúcia, presidente do TSE, em discurso durante evento em Belém

Ministro Cristiano Zanin, presidente da Primeira Turma do STF, também participou do evento. Na semana passada, ele também votou pela condenação de Bolsonaro e dos demais. Zanin foi ministro substituto do TSE e diretor da Escola Judiciária Eleitoral do TSE. O evento é organizado pelo TSE em parceria com o TRE-PA (Tribunal Regional Eleitoral do Pará) para discutir os desafios das eleições do ano que vem.

Condenação de Bolsonaro

Voto de Cármen Lúcia levou o STF a formar maioria para condenar Bolsonaro e aliados. Ela foi a terceira dos cinco ministros da Primeira Turma a votar pela condenação do ex-presidente. Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão em regime fechado.