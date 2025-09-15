Daniela Lima: Gilmar Mendes diz em público o que falaram em privado de Fux

O gesto dele de comparecer e sentar nas fileiras do último dia do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de seus outros sete aliados condenados pela articulação da tentativa de golpe era uma demonstração de solidariedade à Turma, mas também ao ministro Alexandre de Moraes.

Conversando com um integrante do Supremo hoje, ele disse que não cumprimentou o Fux na quinta-feira antes do julgamento começar. Ele simplesmente não lhe dirigiu a palavra, mostrando como o clima de novo está muito ruim lá dentro e não tem a ver com a discordância em si.

Tem a ver com o fato de que o ministro Luiz Fux ter elencado em seu voto uma série de teorias que estão servindo de base para alimentar nos Estados Unidos teorias sobre uma suposta fragilização do regime democrático no Brasil. Isso foi considerado pelos colegas como uma deslealdade. O ministro Gilmar Mendes está falando em público, como decano, aquilo que muitos disseram em privado dentro do Supremo. Daniela Lima, colunista do UOL

Daniela Lima: Fala de Gilmar Mendes forma maioria no STF para barrar anistia

A colunista destacou que a declaração de Gilmar Mendes significa que o STF tem maioria para barrar uma eventual aprovação da anistia.