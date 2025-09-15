Assine UOL
Política

Dino suspende pagamento de emendas Pix 'com indícios de crimes' a 9 cidades

Anna Satie e Natália Portinari
Do UOL, em São Paulo e Brasília
Atualizada em
O ministro do STF Flávio Dino
O ministro do STF Flávio Dino Imagem: Antonio Augusto - 26.mar.2025/STF

O ministro do STF Flávio Dino determinou hoje que o governo suspenda o pagamento de emendas Pix para nove dos dez municípios que mais receberam esse tipo de modalidade de transferência nos últimos anos, por "indícios de crimes".

O que aconteceu

O valor total sob suspeita é de cerca de R$ 670 milhões. Dino determinou que o repasse seja suspenso, mas como são emendas Pix esses valores entre 2020 e 2024 já devem ter sido repassados aos nove municípios.

Ministro baseou decisão em um relatório da CGU (Controladoria-Geral da União). O documento mostrou irregularidades na alocação dos recursos em:

  1. Rio de Janeiro (RJ)
  2. São João de Meriti (RJ)
  3. Carapicuíba (SP)
  4. Macapá (AP)
  5. Camaçari (BA)
  6. Coração de Maria (BA)
  7. São Luiz do Anauá (RR)
  8. Iracema (RR)
  9. Sena Madureira (AC)

Segundo a CGU, foram constatados indícios de: superfaturamento, desvio de recursos, favorecimento de empresas e ausência de comprovação de compras de bens. Além disso, os municípios também não atenderam as exigências de transparência para execução de emendas, como publicação nos Portais da Transparência municipais e uso de contas-corrente específicas para o recebimento dos valores.

Todos esses municípios estão na lista dos dez que mais receberam emendas individuais entre 2020 e 2024. Dessa lista, o único município que não recebeu apontamentos da CGU foi a cidade de São Paulo. Ao todo, esses dez municípios receberam R$ 724 milhões nessa modalidade de transferência nesses quatro anos.

Dino também determinou que o material apurado pela CGU seja enviado à PF. Os dados devem fundamentar a abertura de novos inquéritos ou serão acrescentados aos que já existem, se for o caso.

A CGU também deve ampliar a auditoria das emendas Pix "à vista do altíssimo índice de problemas identificados", escreveu o ministro. "A continuidade é necessária para separar o joio do trigo, evitar injustiças, possibilitar o exercício pleno do direito de defesa e aplicar as sanções cabíveis após o devido processo legal".

Ministro também mandou investigar R$ 85 milhões em emendas sem plano de trabalho. Emendas direcionadas a 15 estados não informaram o autor da indicação ou a que se destinavam. Dino enviou as informações à PF, para apurar suspeitas de prevaricação, desobediência a ordem judicial, emprego irregular de verbas públicas, peculato e corrupção.

