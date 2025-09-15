Dino suspende pagamento de emendas Pix 'com indícios de crimes' a 9 cidades

O ministro do STF Flávio Dino determinou hoje que o governo suspenda o pagamento de emendas Pix para nove dos dez municípios que mais receberam esse tipo de modalidade de transferência nos últimos anos, por "indícios de crimes".
O que aconteceu
O valor total sob suspeita é de cerca de R$ 670 milhões. Dino determinou que o repasse seja suspenso, mas como são emendas Pix esses valores entre 2020 e 2024 já devem ter sido repassados aos nove municípios.
Ministro baseou decisão em um relatório da CGU (Controladoria-Geral da União). O documento mostrou irregularidades na alocação dos recursos em:
- Rio de Janeiro (RJ)
- São João de Meriti (RJ)
- Carapicuíba (SP)
- Macapá (AP)
- Camaçari (BA)
- Coração de Maria (BA)
- São Luiz do Anauá (RR)
- Iracema (RR)
- Sena Madureira (AC)
Segundo a CGU, foram constatados indícios de: superfaturamento, desvio de recursos, favorecimento de empresas e ausência de comprovação de compras de bens. Além disso, os municípios também não atenderam as exigências de transparência para execução de emendas, como publicação nos Portais da Transparência municipais e uso de contas-corrente específicas para o recebimento dos valores.
Todos esses municípios estão na lista dos dez que mais receberam emendas individuais entre 2020 e 2024. Dessa lista, o único município que não recebeu apontamentos da CGU foi a cidade de São Paulo. Ao todo, esses dez municípios receberam R$ 724 milhões nessa modalidade de transferência nesses quatro anos.
Dino também determinou que o material apurado pela CGU seja enviado à PF. Os dados devem fundamentar a abertura de novos inquéritos ou serão acrescentados aos que já existem, se for o caso.
A CGU também deve ampliar a auditoria das emendas Pix "à vista do altíssimo índice de problemas identificados", escreveu o ministro. "A continuidade é necessária para separar o joio do trigo, evitar injustiças, possibilitar o exercício pleno do direito de defesa e aplicar as sanções cabíveis após o devido processo legal".
Ministro também mandou investigar R$ 85 milhões em emendas sem plano de trabalho. Emendas direcionadas a 15 estados não informaram o autor da indicação ou a que se destinavam. Dino enviou as informações à PF, para apurar suspeitas de prevaricação, desobediência a ordem judicial, emprego irregular de verbas públicas, peculato e corrupção.
