Moraes adia visita de Tarcísio a Bolsonaro e arrasta articulação da anistia

O ministro do STF Alexandre de Moraes autorizou a visita do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) a Jair Bolsonaro (PL), mas apenas no final do mês, em 29 de setembro. A defesa do ex-presidente havia pedido que o encontro ocorresse amanhã.

O que aconteceu

Tarcísio deve ir a Brasília para continuar a articulação pela anistia. A viagem estava marcada para hoje, mas foi cancelada de manhã sem explicações. Poucas horas depois, o governador protocolou um pedido no STF para visitar Bolsonaro amanhã.

Moraes autorizou, mas somente no dia 29. Após a decisão, a defesa do ex-presidente protocolou um novo documento solicitando novamente que o encontro aconteça amanhã.