Moraes cobra polícia do DF por demora para levar Bolsonaro para casa

O ex-presidente foi fotografado e filmado em frente ao hospital. Ao deixar o local, Bolsonaro não falou com a imprensa nem com os apoiadores que o esperavam na frente do prédio. Depois que o procedimento acabou, por volta das 14h, o ex-presidente e seu médico Claudio Birolini saíram do edifício.

Bolsonaro assistiu seu médico conversar com jornalistas. Ele ficou parado, de braços cruzados e em silêncio. Bolsonaro tinha um curativo na região do pescoço e estava acompanhado de um dos filhos, o vereador Jair Renan (PL-SC).

Cirurgião disse que retirou oito lesões da pele de Bolsonaro e encaminhou as amostras para biópsia. De acordo com o pedido médico, que havia sido apresentado por Bolsonaro ao STF (Supremo Tribunal Federal) na segunda-feira passada (8), tratava-se de "pequenas manchas marrons regulares", que passarão agora por análise para saber se são benignas ou malignas.

A Polícia Penal do DF está responsável por monitorar Bolsonaro. A prisão domiciliar não tem relação com a condenação do ex-presidente na semana passada. Condenado a 27 anos e três meses de prisão, Bolsonaro ainda tem direito de recorrer antes de começar, de fato, a cumprir sua pena.