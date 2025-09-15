MPF diz que Jovem Pan é 'indigna' de concessão e pede cassação das outorgas

"Emissora mostrou-se indigna da aposta social que nela foi feita", afirma procurador. De acordo com Yuri Corrêa da Luz, a Jovem Pan "contribuiu de forma sistemática e multifacetada para a radicalização da esfera pública".

Ministério Público Federal vê 4 "eixos de ilegalidades". Na visão do órgão, a Jovem Pan errou ao minar a confiança nos processos democráticos do país, ao incitar a desobediência à legislação, à Justiça, e à indisciplina das Forças Armadas e incentivar a população à subversão da ordem política e social.

Informações divulgadas pela rádio convergiam com "campanhas de desinformação", diz MPF. Por causa disso, o órgão entende que a Jovem Pan ocupou "uma posição destacada na comunicação social que contribuiu, ao longo do tempo, para minar a confiança de boa parte da população nos processos cívicos brasileiros".

Alegações do MPF vêm a público após condenação de Jair Bolsonaro (PL) por tentativa de golpe. Na quinta (11), a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal condenou o ex-presidente e outros réus no caso da trama golpista, que envolveu eventos ocorridos no mesmo período dos analisados na ação civil pública.

"Peça fundamental"

Jovem Pan foi "peça fundamental" em "tentativa de quebra da normalidade democrática", diz MPF. Para procurador, a rádio foi a "principal caixa de ressonância" de "discursos que pavimentavam as ações golpistas que vieram a ser desveladas", com programas que "extrapolaram os marcos constitucionais".