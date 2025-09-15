Anistia é 'ilegal', e não há preso político do 8 de Janeiro, dizem ONGs

Na trama golpista, condenados não são presos políticos. Guilherme Ziliani Carnelós, presidente do IDDD (Instituto de Defesa do Direito de Defesa), diz que "presos políticos, se olhar na história, são aqueles que defendiam ideias". Ele explica que os atuais condenados "não foram presos por partilharem pensamentos políticos divergentes do governo", mas por crimes previstos "à luz de uma lei anterior, do governo Bolsonaro".

Cálculo da pena segue critérios objetivos. Carnelós lembra que "a pena tem que ser o suficiente para coibir a prática criminosa" e que a idade funciona apenas como atenuante. Ele reconhece que "é de se chamar atenção ver uma pessoa com 70 anos receber pena de 27", uma referência a Bolsonaro. Mas ressalta que o juiz pode adotar medidas na execução da pena: "O juiz da execução pode estabelecer critérios que vão tornar o cumprimento da pena adequado à idade da pessoa".

Juiz de execução vai avaliar a condição de cada preso. "O magistrado pode estabelecer critérios que vão tornar o cumprimento da pena adequado à idade da pessoa", explica Carnelós. "Agora estamos na fase de conhecimento, o momento em que o Estado fixa a pena e o regime inicial", ressaltou.

Como fica o projeto da anistia após a condenação de Bolsonaro?

A oposição pressiona por um perdão amplo que alcance o ex-presidente e os demais condenados. Apesar disso, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), tem dito em conversas de bastidores que a anistia ampla, geral e irrestrita é inconstitucional.

Líder do PL, Sóstenes Cavalcante pretende levar o projeto de lei da anistia na próxima reunião de líderes, marcada para terça-feira (16). Os bolsonaristas querem votar a urgência até quarta (17) no plenário. "Com essa condenação, nos resta agora continuar lutando pela anistia. Fortalece a necessidade de corrigirmos os rumos —e a anistia, que outrora a gente lutava só para os presos políticos do 8 de Janeiro, a partir de agora é também para o presidente Bolsonaro e os demais réus", disse Sóstenes na quinta.