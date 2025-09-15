Eduardo Paes defende e abraça Malafaia: 'Mexeu com Silas, mexeu comigo'

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), defendeu Silas Malafaia durante culto de aniversário do pastor realizado ontem.

O que aconteceu

Paes afirmou que "tem gente que estranha" a amizade de 20 anos entre ambos. "Silas Malafaia me ama, ele ama todo mundo, mas ele me ama especialmente", disse o prefeito. Enquanto Paes é mais próximo ao presidente Lula (PT), o pastor é aliado próximo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O prefeito disse que leva "broncas" de Malafaia quando dá uma "desviadinha" na política. "Vocês imaginam, de vez em quando, quando dou uma 'desviadinha' do que ele acha que eu tenho que fazer, as broncas que eu não tomo dele. Com esse jeito fofo e carinhoso de ser."