Trama golpista: PGR pede condenação de 8 kids pretos e um policial federal

A PGR (Procuradoria-Geral da República) pediu hoje a condenação de nove réus do núcleo 3 da trama golpista. Na semana passada, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros sete integrantes do "núcleo crucial" foram condenados pelo STF (Supremo Tribunal Federal).
O que aconteceu
Dos dez réus do núcleo 3, nove devem ser condenados, segundo a PGR. Grupo é formado por oito militares, os chamados "kids pretos", e um policial federal. Eles foram acusados de planejar "ações táticas" para efetivar o golpe e manter Bolsonaro no poder, de acordo com a PGR. São eles:
- Estevam Cals Theophilo Gaspar de Oliveira, general
- Bernardo Romão Correa Netto, coronel
- Fabrício Moreira de Bastos, coronel
- Márcio Nunes de Resende Júnior, coronel
- Hélio Ferreira Lima, tenente-coronel
- Rafael Martins de Oliveira, tenente-coronel
- Rodrigo Bezerra de Azevedo, tenente-coronel
- Sérgio Ricardo Cavaliere, tenente-coronel
- Wladimir Matos Soares, policial federal
Réus devem ser condenados por cinco crimes, defende procuradoria. Os crimes são: organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado democrático de Direito, dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima e deterioração de patrimônio tombado.
Décimo réu é o tenente-coronel Ronald Ferreira de Araújo Júnior. No lugar da condenação, a PGR pede que ele seja enquadrado por incitação ao crime. Assim, o militar poderá negociar um acordo para obter benefícios penais "pertinentes".
Não houve "elementos adicionais" para a vinculação de Ronald com os envolvidos da trama golpista, aponta PGR. "No caso do acusado Ronald, contudo, as provas até então produzidas conduziram 'apenas' à prática pontual de conduta incitatória, não sendo possível diferenciá-lo dos demais militares que assinaram e compartilharam a carta. É razoável, portanto, a desclassificação de sua conduta, para enquadrá-la como incitação ao crime."
Núcleo é suspeito de plano para matar autoridades. A PGR apontou que integrantes teriam tramado o assassinato do presidente Lula (PT), do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e do ministro do STF Alexandre de Moraes. Entre os denunciados, estão os militares que chegaram a monitorar a localização de Moraes e até a ir perto de sua casa, em Brasília, para executar o plano de capturar ou mesmo assassinar o ministro.
Acusados contribuíram para "propósito disruptivo e violento", diz procuradoria. "Graças à ação dos acusados, o Alto Comando do Exército foi severamente pressionado a ultimar o golpe de Estado, autoridades públicas estiveram na mira de ações violentas e forças terrestres foram disponibilizadas aos intentos criminosos."
Com "conhecimentos técnicos especializados", réus colocaram em risco a "preservação da ordem democrática". "Os réus atuaram em momento temporal decisivo, por meio do aparato de força do Estado e de seus conhecimentos técnicos especializados, colocando sob sério risco a preservação da ordem democrática", disse PGR.
Agora, defesas terão 15 dias para defender absolvição de militares. Após essa etapa, o processo, relatado por Moraes, estará pronto para ser julgado pelo STF.
