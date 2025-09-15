Trama golpista: PGR pede condenação de 8 kids pretos e um policial federal

Réus devem ser condenados por cinco crimes, defende procuradoria. Os crimes são: organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado democrático de Direito, dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima e deterioração de patrimônio tombado.

Décimo réu é o tenente-coronel Ronald Ferreira de Araújo Júnior. No lugar da condenação, a PGR pede que ele seja enquadrado por incitação ao crime. Assim, o militar poderá negociar um acordo para obter benefícios penais "pertinentes".

Não houve "elementos adicionais" para a vinculação de Ronald com os envolvidos da trama golpista, aponta PGR. "No caso do acusado Ronald, contudo, as provas até então produzidas conduziram 'apenas' à prática pontual de conduta incitatória, não sendo possível diferenciá-lo dos demais militares que assinaram e compartilharam a carta. É razoável, portanto, a desclassificação de sua conduta, para enquadrá-la como incitação ao crime."

Núcleo é suspeito de plano para matar autoridades. A PGR apontou que integrantes teriam tramado o assassinato do presidente Lula (PT), do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e do ministro do STF Alexandre de Moraes. Entre os denunciados, estão os militares que chegaram a monitorar a localização de Moraes e até a ir perto de sua casa, em Brasília, para executar o plano de capturar ou mesmo assassinar o ministro.

Acusados contribuíram para "propósito disruptivo e violento", diz procuradoria. "Graças à ação dos acusados, o Alto Comando do Exército foi severamente pressionado a ultimar o golpe de Estado, autoridades públicas estiveram na mira de ações violentas e forças terrestres foram disponibilizadas aos intentos criminosos."

Com "conhecimentos técnicos especializados", réus colocaram em risco a "preservação da ordem democrática". "Os réus atuaram em momento temporal decisivo, por meio do aparato de força do Estado e de seus conhecimentos técnicos especializados, colocando sob sério risco a preservação da ordem democrática", disse PGR.