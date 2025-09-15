Sem citar Fux, PGR afirma que denúncia não é 'narrativa de fatos isolados'

As declarações de Gonet constam no pedido de condenação de 8 kids pretos e um policial federal, apresentado na noite de segunda (15). Os nove integram o núcleo 3 da trama golpista, que teria planejado "ações táticas" para efetivar o golpe e manter Bolsonaro no poder, de acordo com a PGR.

O procurador também rebateu a tese de que a trama não passou de "cogitação". "Em conjunto, esses eventos revelam não uma maquinação desgarrada da realidade prática, tampouco meros atos de cogitação; houve, antes, colocação em marcha do plano de operação antidemocrática, ofensiva ao bem jurídico tutelado pelo Código Penal nos dispositivos declinados na denúncia."

No voto, Fux afirmou que "ninguém pode ser punido pela cogitação de um crime". "A cogitação pode limitar-se a conceitos internos existentes apenas no psicológico do indivíduo ou revelar-se externamente em fenômenos concretos, a exemplo de reuniões para traçar estratégias ou documentos que materializem aquele plano. Mas, em qualquer caso, os pensamentos e desejos criminosos, embora de apreciação sob critério religioso ou moral, escapam à consideração do direito punitivo."

Envolvidos na trama golpista "convergiram" para assegurar a permanência de Jair Bolsonaro (PL) como presidente da República, apontou a PGR. "Os fatos de que a denúncia tratou nem sempre tiveram os mesmos atores. Mas todos eles convergiram, dentro do seu espaço de atuação possível, para o objetivo comum de assegurar a permanência do presidente da República da época no exercício da condução do Estado, mesmo que não vencesse as eleições e mesmo depois de haver efetivamente perdido o abono dos eleitores em 2022."

No julgamento que condenou Bolsonaro, Fux foi o único a votar pela absolvição do ex-presidente. Os outros quatro ministros da Primeira Turma —Flávio Dino, Cármen Lúcia, Cristiano Zanin, e o relator, Alexandre de Moraes— votaram pela condenação. Bolsonaro recebeu pena de mais de 27 anos.