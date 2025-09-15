Tarcísio cancela ida a Brasília e frustra pressão da oposição por anistia

Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) cancelou a viagem a Brasília que estava marcada para hoje. A ida constava na agenda oficial do governador e foi apagada.

O que aconteceu

O governador frustrou a oposição, que tenta emplacar a votação da anistia na semana seguinte à condenação de Jair Bolsonaro. Tarcísio virou presença frequente em Brasília nas últimas semanas e tomou a frente da articulação pela proposta, ao mesmo tempo em que radicalizou o discurso.

Existe a possibilidade de o governador remarcar a viagem ainda para esta semana. Ao encabeçar as negociações pelo perdão aos envolvidos no 8 de Janeiro, Tarcísio passou a contar com a simpatia de alas do bolsonarismo que tinham reservas a ele. Sua fala no ato de 7 de Setembro foi elogiada por este grupo.