'Por 2026, Tarcísio não faz esforço sincero pela anistia', diz Josias

Mas é preciso acabar com isso e votar efetivamente, cada um que responda pelas suas atitudes. Não há no Brasil pena de morte nem prisão perpétua. Todo criminoso, e agora o Bolsonaro, embora o processo dele, a sentença dele não tenha transitado em julgado, ainda está passível de recurso no Supremo, mas ele já é um criminoso, chefe de organização criminosa, com sentença anunciada pelo Supremo Tribunal Federal. Mas também ele tem direito ao perdão, desde que cumpra a sua pena. Josias de Souza

O colunista ressalta que o objetivo do sistema prisional brasileiro é reintegrar condenados, mas defende que Bolsonaro só deve ter direito ao perdão após cumprir sua pena.

O objetivo do sistema prisional brasileiro é o de devolver os criminosos à sociedade, ressocializá-los depois da aplicação do castigo. Então, o Bolsonaro tem direito ao perdão social, mas ele precisa cumprir a pena dele. Se há no Congresso quem pense diferente, que coloque o voto lá, cara no painel eletrônico e que sofra as consequências. Josias de Souza

