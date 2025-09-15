Sanches: EUA já assinaram novas restrições de vistos; tarifaço deve escalar

Rubio não explicou exatamente quais medidas serão essas, mas fomos apurar. Uma fonte do governo Trump que toma parte nesse tipo de decisão me disse que até já estão assinadas as restrições de visto para autoridades brasileiras. Essa tomada de decisão é iminente. O entendimento do governo Trump é que não pode ficar só nisso, já que seria pouco.

Eles também estão trabalhando com a possibilidade de escalar tarifas contra o Brasil. Falamos, por exemplo, de produtos como aeronaves da Embraer ou suco de laranja. Uma série de produtos que voltaria ou estaria sob taxação. Seria um impacto econômico importante para o Brasil. Mariana Sanches, colunista do UOL

'EUA usam lawfare para pressionar', avalia Sakamoto

Para Leonardo Sakamoto, os EUA utilizam acusações de lawfare para pressionar o Brasil e influenciar decisões políticas internas, o que amplia o dilema do Congresso diante de sanções e críticas ao Judiciário.

Marco Rubio é um secretário de Estado de origem latina. Ele sempre olhou para a esquerda latino-americana com maus olhos. É óbvio que ele quer ver uma mudança de regime aqui no Brasil, à força, se necessário for, e ele vai fazer de tudo para que isso aconteça. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

'Eduardo Bolsonaro e Figueiredo impulsionam lobby', diz Sanches

Mariana Sanches aponta que Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo atuam nos EUA para ampliar sanções contra o Brasil e pressionar o STF, influenciando medidas como as restrições de visto e tarifas sobre exportações.