Valdemar agora diz que não houve 'planejamento', mas 'movimento' de golpe

Do UOL, em São Paulo
Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL
Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL Imagem: Adriano Machado/Reuters

O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou hoje que se expressou mal quando admitiu que houve "planejamento de golpe" no Brasil, em referência à trama golpista. Agora, ele diz que o que houve foi um "movimento".

O que aconteceu

Valdemar afirmou à Jovem Pan que "movimento" para o golpe partiu de "muita gente" que queria o impeachment do presidente Lula (PT). "Recebemos documentos de muita gente pedindo para fazer impeachment [do Lula] e para não deixar o Lula assumir. Só loucura. Muitas vezes, no aeroporto, recebi. Muitas vezes, mandavam por correio. Nunca demos atenção para isso."

O dirigente justificou a fala em que admitiu "planejamento de golpe" dizendo que estava muito à vontade no evento do qual participava. A declaração foi no sábado, durante participação no Rocas Festival, em Itu (SP). "Estava tão à vontade lá, em um ambiente em que 99,9% do pessoal era de direita, que quando fui falar quis dizer [que houve] movimento. 'Teve movimento para o golpe'", disse.

"Houve um planejamento, mas nunca se concretizou. No Brasil, a lei diz: se você planejar um assassinato e não fizer nada, não há crime", disse Valdemar no sábado. "O mesmo vale para o golpe. O problema maior foram os acontecimentos do 8 de Janeiro, e o Supremo insiste em chamar aquilo de golpe. É um absurdo: pessoas com pedaço de pau, um bando de desordeiros quebrando coisas, e dizem que isso foi golpe", declarou.

Coloquei mal, falei 'planejamento' em vez de 'movimento'. Movimento houve, porque muita gente não queria a posse de Lula.
Valdemar Costa Neto, presidente do PL

Na verdade, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi condenado por tentativa de golpe, e não por execução de golpe. A tentativa é crime previsto na lei brasileira, e foi o que o ex-presidente e aliados fizeram, de acordo com o STF (Supremo Tribunal Federal), que os condenou na semana passada por esse e outros quatro crimes.

A fala de Valdemar no final de semana irritou aliados do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP). De acordo com a colunista do UOL Raquel Landim, a declaração foi vista como uma admissão inédita e acirrou a tensão no partido, já que Eduardo disputa espaço com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), preferido de Valdemar para receber a bênção de Bolsonaro e disputar a presidência em 2026.

