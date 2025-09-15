Valdemar agora diz que não houve 'planejamento', mas 'movimento' de golpe

O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou hoje que se expressou mal quando admitiu que houve "planejamento de golpe" no Brasil, em referência à trama golpista. Agora, ele diz que o que houve foi um "movimento".

O que aconteceu

Valdemar afirmou à Jovem Pan que "movimento" para o golpe partiu de "muita gente" que queria o impeachment do presidente Lula (PT). "Recebemos documentos de muita gente pedindo para fazer impeachment [do Lula] e para não deixar o Lula assumir. Só loucura. Muitas vezes, no aeroporto, recebi. Muitas vezes, mandavam por correio. Nunca demos atenção para isso."

O dirigente justificou a fala em que admitiu "planejamento de golpe" dizendo que estava muito à vontade no evento do qual participava. A declaração foi no sábado, durante participação no Rocas Festival, em Itu (SP). "Estava tão à vontade lá, em um ambiente em que 99,9% do pessoal era de direita, que quando fui falar quis dizer [que houve] movimento. 'Teve movimento para o golpe'", disse.