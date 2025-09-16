'Abuso diplomático', diz Padilha de cancelamento de visto dos EUA da filha

O ministro, porém, ainda espera a emissão de seu visto diplomático para participar da Assembleia Geral da ONU. O evento acontece na semana que vem na sede das Nações Unidas em Nova York.

O pai de Padilha se exilou da ditadura brasileira nos Estados Unidos. Anivaldo Padilha saiu do país em 1971, viveu nos Estados Unidos por oito anos e só conheceu o filho após retornar ao Brasil. Hoje, ele diz: "Nunca imaginei que o país que me ofereceu abrigo, que salvou a minha vida… tratasse a minha neta de forma tão escandalosa", relatou o ministro.

Padilha tornou-se alvo do governo americano devido ao programa Mais Médicos. Ele era o chefe da Saúde quando o programa foi criado. O Secretário de Estado americano, Marco Rubio, afirmou que o Mais Médicos foi responsável por enriquecer "o regime cubano corrupto e [privar] o povo cubano de cuidados médicos essenciais".

O ministro brasileiro rebate as críticas ao programa e afirma que ele foi usado como pretexto. Segundo Padilha, médicos cubanos não estão mais envolvidos no Mais Médicos e as sanções do governo Trump fazem parte de um projeto de ataque ao sistema de saúde e à democracia.

"Nada disso vai nos intimidar". O ministro disse que ele e seus aliados não vão desistir de defender a democracia.

Ele ainda disse que o Brasil está preparado para receber pesquisadores americanos. De acordo com Alexandre Padilha, as políticas de Trump estão afastando pesquisadores e que já foi detectado um influxo destes profissionais no Brasil. "Gosto de brincar que o Brasil conseguiu trazer um técnico italiano [Carlo Ancelotti] para treinar a seleção brasileira de futebol. Agora estamos atraindo vários pesquisadores para virem fazer suas pesquisas no Brasil."