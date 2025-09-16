Flávio diz que Bolsonaro está desidratado e chama Moraes de terrorista

Michelle estava com Bolsonaro e socorreu o marido. O senador afirmou que o ex-presidente sentiu tontura e foi levado às pressas para o Hospital DF Star. Ele deu entrada por volta das 16h10.

Este foi o problema de saúde mais severo desde a última cirurgia. Bolsonaro tem relatado crises de soluços que levam a vômitos frequentes, causando fraqueza. Flávio ouviu de Michelle que os episódios de soluço foram mais fortes hoje.

O senador contou que falou rapidamente com o pai. A conversa mais longa foi com Michelle. Flávio concedeu entrevista coletiva e relatou que alguns exames foram feitos.

O médico que operou Bolsonaro em abril está a caminho de Brasília. Claudio Birolini é esperado para chegar ao DF Star nesta noite, quando exames mais completos serão realizados.

Ele está bem desidratado. Já tinha ido uma bolsa de soro embora, deitado na cama em repouso.

Senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ)

Carros policiais na frente do hospital DF Star após ida de Jair Bolsonaro às pressas por um mal-estar Imagem: Felipe Pereira/UOL

Flávio chama Moraes de terrorista

O senador declarou que há um componente emocional abalando Bolsonaro. O senador falou que o pai está indignado com a sentença do STF e com policiais cercando a casa, além de familiares terem o carro revistado na chegada e na saída das visitas.