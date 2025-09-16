Assine UOL
TRF-4 condena Bolsonaro a pagar R$ 1 milhão em indenização por racismo

Bruno Luiz
Do UOL, em São Paulo
Atualizada em
Como se trata de ação civil, processo contra Bolsonaro não resulta em prisão, apenas em indenização
Como se trata de ação civil, processo contra Bolsonaro não resulta em prisão, apenas em indenização Imagem: Pedro Ladeira - 11.set.2025/Folhapress

Jair Bolsonaro (PL) foi condenado hoje, por unanimidade, a pagar indenização de R$ 1 milhão e a se retratar publicamente por falas racistas proferidas quando ele era presidente da República. A decisão foi da Terceira Turma do TRF-4 (Tribunal Regional Federal da 4ª Região).

O que aconteceu

Bolsonaro e a União terão que pagar indenização de R$ 1 milhão, cada, por danos morais coletivos. Com os votos dos três desembargadores que compõem a Turma, o ex-presidente também foi condenado a retirar de suas redes sociais vídeos com conteúdos discriminatórios. Como o TRF-4 entendeu que o dano foi causado à sociedade, o dinheiro da multa será revertido para fundos públicos.

O pedido foi motivado por declarações consideradas racistas dadas pelo então presidente em maio e julho de 2021. Em uma destas ocasiões, ele comparou o cabelo de uma pessoa negra a um "criatório de baratas". E também repetiu falas racistas na live semanal que fazia nas redes sociais.

A defesa de Bolsonaro negou que as declarações tenham atingido toda a comunidade negra brasileira (veja mais abaixo).

Como se trata de uma ação civil, processo não resulta em prisão, apenas em indenização. A ação movida em 2021 pelo MPF (Ministério Público Federal) e pela DPU (Defensoria Pública da União) contra Bolsonaro e a União foi negada em primeira instância, mas o MPF recorreu. Os órgãos haviam solicitado que o ex-presidente fosse condenado a pagar indenização de R$ 5 milhões e que a União desembolsasse R$ 10 milhões, mas o relator do caso entendeu que os valores deveriam ser menores.

Como foi o julgamento

O MPF defendeu que Bolsonaro não fez apenas "piadas infelizes ou deselegantes", mas incorreu em discriminação racial, atingindo toda a comunidade negra. "Os fatos objetos desse processo se revestem de especial gravidade relacionada à discriminação de pessoas negras, havendo o ex-presidente da República proferido manifestações públicas de juízo depreciativo sobre cidadãos negros. Cabelo constitui um dos principais sinais diacríticos da negritude e tem sido historicamente alvo de preconceitos racistas, que negam a beleza a pessoas racistas", argumentou o MPF, em sustentação oral.

Relator do caso, o desembargador Rogério Favreto defendeu que as declarações tiveram teor racista. O magistrado argumentou que o então presidente, pela relevância do cargo, não poderia alegar "desconhecimento" ou "ignorância" do alcance de suas falas.

A ofensa racial disfarçada de manifestação jocosa ou de simples brincadeira, que relaciona o cabelo 'black power' a insetos que causam repulsas e à sujeira atinge a honra e a dignidade das pessoas negras e potencializa o estigma de inferioridade dessa população. Trata-se de comportamento que tem origem na escravidão, perpetuando um processo de desumanização das pessoas escravizadas, posto em prática para justificar a coisificação de seres humanos e sua comercialização como mercadoria.

Forçoso concluir que as manifestações discriminatórias do então presidente da República e os constitucionais legais afrontam dispositivos e normas de direitos internacionais, estimulando a manutenção do processo por meio de perpetuação do racismo institucional.
Rogério Favreto, desembargador do TRF-4

Para Favreto, Bolsonaro praticou "racismo recreativo" nas piadas. Isto ocorre quando se utiliza o humor, de forma estratégica, para disfarçar o caráter racista de declarações. "Uma análise do conteúdo de piadas e brincadeiras racistas demonstra que seu conteúdo reproduz uma séria de estereótipos raciais baseados na suposta inferioridade moral, intelectual, estética, biológica, cultural de minorias raciais", explica o jurista Adilson José Moreira em seu livro "Racismo Recreativo", publicado em 2019.

A defesa do ex-presidente admitiu que as manifestações foram "jocosas", mas não configuram ofensa racial. "Quanto aos fatos, a manifestação do recorrido nunca poderia ter sido vista como pretensão de ofensa racial por se tratar de comentário, ainda que jocoso, relacionado a uma característica específica do seu interlocutor. Em nenhum momento da fala do réu foi dito isso em relação ao formato do cabelo, mas, sim, ao comprimento", argumentou a advogada Karina Kufa.

Veja as falas que motivaram a ação

Em 6 de maio de 2021, Bolsonaro fez uma piada com um apoiador negro, ao ver o cabelo dele. "Tô vendo uma barata aqui", disse. Dois dias antes, o então presidente havia questionado a uma outra pessoa com cabelo crespo: "O que que você cria nessa cabeleira aí?"

Dois meses depois, em 8 de julho, ele, aos risos, comparou o cabelo crespo de uma pessoa negra a um "criatório de baratas". A declaração aconteceu em uma live do então presidente, que convidou para a transmissão o mesmo apoiador que havia sido alvo das piadas anteriormente. Na live, Bolsonaro disse estava ciente de que estava sendo filmado e que o vídeo circularia em redes sociais.

Na mesma transmissão, o político disse que o apoiador afirmou que não poderia "tomar ivermectina, vai matar todos os seus piolhos". A fala fez referência ao vermífugo que recomendava para o tratamento da covid-19, sem eficácia comprovada cientificamente. Bolsonaro ainda insistiu nas declarações. "Se eu tivesse um cabelo desse naquela época, minha mãe me cobriria de pancada", "Você toma banho quantas vezes por mês?" e "Se criarem cota para feios, você vai ser deputado federal", disse.

Também nesta live, Bolsonaro mostrou uma reportagem de jornal com a foto da jornalista Maju Coutinho e perguntou se ela era bonita. O apoiador alvo das ofensas disse, na ocasião, que não se incomodava com a piada, por não ser um "negro vitimista".

