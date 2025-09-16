TRF-4 condena Bolsonaro a pagar R$ 1 milhão em indenização por racismo

A defesa de Bolsonaro negou que as declarações tenham atingido toda a comunidade negra brasileira (veja mais abaixo).

Como se trata de uma ação civil, processo não resulta em prisão, apenas em indenização. A ação movida em 2021 pelo MPF (Ministério Público Federal) e pela DPU (Defensoria Pública da União) contra Bolsonaro e a União foi negada em primeira instância, mas o MPF recorreu. Os órgãos haviam solicitado que o ex-presidente fosse condenado a pagar indenização de R$ 5 milhões e que a União desembolsasse R$ 10 milhões, mas o relator do caso entendeu que os valores deveriam ser menores.

Como foi o julgamento

O MPF defendeu que Bolsonaro não fez apenas "piadas infelizes ou deselegantes", mas incorreu em discriminação racial, atingindo toda a comunidade negra. "Os fatos objetos desse processo se revestem de especial gravidade relacionada à discriminação de pessoas negras, havendo o ex-presidente da República proferido manifestações públicas de juízo depreciativo sobre cidadãos negros. Cabelo constitui um dos principais sinais diacríticos da negritude e tem sido historicamente alvo de preconceitos racistas, que negam a beleza a pessoas racistas", argumentou o MPF, em sustentação oral.

Relator do caso, o desembargador Rogério Favreto defendeu que as declarações tiveram teor racista. O magistrado argumentou que o então presidente, pela relevância do cargo, não poderia alegar "desconhecimento" ou "ignorância" do alcance de suas falas.