Gakiya: 'Não posso me aposentar por falta de segurança à minha vida'

"Eu estou na última quadra do meu trabalho, ano que vem completo os requisitos para a aposentadoria, e não poderei fazê-lo por que não tenho garantia de segurança para mim e minha família", disse o promotor.

O promotor relata ter avisado Fontes sobre planos do PCC. Ele reforça que, sem legislação, nem ele terá direito à escolta ao se aposentar, mesmo diante de ameaças.

O Ruy, caso ele realmente tenha sido atingido pelo PCC, porque isso ainda está sob investigação, ele estava abandonado à própria sorte. Ele até deu uma entrevista para um blog há poucos meses atrás e disse que estava sem segurança, que estava se sentindo amedrontado. Lincoln Gakiya

Gakiya defende a aprovação de um projeto de lei antimáfia, que ajudou a elaborar, com capítulos específicos de proteção a autoridades, vítimas e testemunhas, como já existe em países como Itália e EUA.

