Câmara deixa isenção do IR de lado e aprova blindagem para parlamentares

Motta decidiu votar PEC e adiou mais uma vez a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5.000 por mês. O presidente da Câmara chegou à reunião de líderes de hoje dizendo que o tema precisava ser votado e pediu a opinião dos colegas, que não apresentaram resistência ao tema. O IR, que é prioridade para o governo Lula (PT), não chegou a ser discutido, segundo as lideranças que participaram do encontro.

Isenção do Imposto de Renda fica para depois da PEC da blindagem e da anistia. No entendimento dos líderes, a votação do IR só será possível após análise da ampliação da imunidade parlamentar e do perdão aos presos do 8 de Janeiro. Ambos os temas têm monopolizado todas as discussões na Câmara há meses.

Centrão pressionou bolsonaristas para conseguir votos. Líderes de partidos de centro condicionaram os votos à urgência da anistia ao apoio dos deputados do PL à proposta da blindagem.

Motta trocou o relator da proposta após votação adiada em agosto. O presidente da Câmara tentou votar a PEC, mas por falta de acordo sobre o texto a votação foi adiada. Desta vez, para destravar a análise do tema, o chefe da Casa decidiu tirar o deputado Lafayette de Andrada (Republicanos-MG) da relatoria e colocou Cajado, aliado do presidente do PP, Ciro Nogueira (PI), e do ex-presidente da Casa Arthur Lira (PP-AL).

A PEC determina que o Congresso deve autorizar a abertura de processos criminais contra parlamentares. Pelo texto, a Câmara e o Senado devem deliberar, em votação secreta com maioria absoluta, se a ação contra o deputado e senador deverá ser iniciada no STF (Supremo Tribunal Federal).

Proposta pode beneficiar parlamentares investigados por desvio de verbas. Neste cenário, o deputado Elmar Nascimento (União-BA), que é investigado pelo STF na Operação Overclean por fraude à licitação e desvio de dinheiro público poderia ser beneficiado. O parlamentar nega as suspeitas.