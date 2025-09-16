Amanda Klein: 'Centrão muda foco e arrefece ânimos por PEC da blindagem'

O governo Lula reforçou sua posição contrária à anistia para envolvidos nos atos de 8 de janeiro, enquanto o movimento pela PEC da Blindagem cresce entre parlamentares, afirma Amanda Klein no UOL News, do Canal UOL. O centrão articula a aprovação da proposta que exige aval do Congresso para processos contra deputados e senadores no STF, buscando proteger seus membros.

O presidente reforçou a posição do governo contrária à anistia. Segundo interlocutores, não fez apelo nem nada, apenas reafirmou a posição do governo. Enquanto isso, cresce o movimento para pautar a PEC da blindagem, que prevê a autorização de parlamentares para abrir processo contra os pares no STF, em troca de derrubar o esforço pela anistia. Aquela famosa moeda [de troca], né? Amanda Klein