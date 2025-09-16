Moraes nega pedidos de Cid para reaver passaporte e retirar tornozeleira

A defesa também pediu a extinção da punibilidade dele ao STF. Para os advogados, o tempo que Cid cumpriu as restrições já seria suficiente para extinguir sua pena. Moraes também deixou isso para depois.

Cid foi condenado a dois anos de prisão em regime aberto. A pena é a prevista no acordo de delação premiada do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. A Primeira Turma do STF manteve por unanimidade o acordo de Mauro Cid.

A defesa ainda dispensou o pedido de segurança da PF para ele e a família dele. No pedido encaminhado ao STF, a defesa afirma que a medida ainda não é necessária no momento, mas que avisará a corte se voltar a necessitar disso.

Como fechou acordo de colaboração, Cid tem direito a benefícios. Ele foi o único a colaborar formalmente com as investigações, tendo relatado episódios que levaram à prisão preventiva do ex-ministro e general da reserva Braga Netto no ano passado e também que contribuíram para a denúncia da PGR (Procuradoria-Geral da República) que levou à condenação de Bolsonaro e sete aliados.

Ele já estava em casa, cumprindo regime domiciliar. Ele foi solto em 2023, após fechar acordo de colaboração premiada, mas ficou sujeito a cautelares e condições negociadas com a PF, como o uso de tornozeleira e o recolhimento domiciliar noturno. Agora pediu a revogação de todas as medidas.

Cid pediu aposentadoria do Exército. O tenente-coronel já deu entrada no requerimento que solicita a quota compulsória de transferência para a reserva. Mesmo com a condenação de dois anos, que não o levará para a Justiça militar, o pedido de Cid continua valendo e segue no Exército em análise.