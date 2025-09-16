Com Bolsonaro condenado, anistia volta à mesa no Congresso mesmo sem texto

Um interlocutor disse ao UOL que só será pautada uma proposta "realista". Na sequência, esta pessoa reiterou que anular uma decisão do STF (Supremo Tribunal Federal) e ir contra um trecho da Constituição "não é realista", deixando claras as chances de esse texto ir adiante.

A afirmação abre margem para a chamada "anistia light". A proposta significa diminuir as penas para os crimes de tentativa de abolição violenta do Estado democrático de Direito e golpe de Estado.

Motta sinalizou para deputados que anistia desrespeita a Constituição Imagem: Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

A mudança no tempo de punição destes dois crimes não esbarra no STF. A redução das penas é retroativa, e a legislação estipula que não cabe aos ministros do Supremo examinar a legalidade da alteração.

A solução não atende ao PL, porque Bolsonaro continuaria indo para prisão. A nova regra vale para todos os réus. Os principais beneficiários seriam os militantes porque eles cumpriram parte da pena e poderiam receber progressão de regime. O último relatório do STF aponta que há 122 presos pelo 8 de Janeiro.

O futuro da anistia na Câmara será discutido na manhã de hoje. O centrão cobra uma definição de Motta. Há incômodo com a monopolização do assunto e o ritmo lento de votações, que leva a impressão de que nada está sendo discutido.