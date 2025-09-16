Com mal-estar, Bolsonaro deixa prisão domiciliar para ir a hospital

Bolsonaro também fez, no hospital, exames que apontaram que ele está com "um pouco de anemia", segundo o médico dele, Cláudio Birolini. Um boletim médico divulgado após os procedimentos informou ainda que os exames de sangue e de imagem apontaram resíduos no tórax de pneumonias que Bolsonaro teve recentemente. O ex-presidente precisa seguir em tratamento para hipertensão e refluxo, de acordo com o documento.

Ele é um senhor de 70 anos, que passou por diversas intervenções cirúrgicas. Está bastante fragilizado por essa situação toda. Está com um pouco de anemia, por ter se alimentado mal nesse último mês. Seguiremos acompanhando de perto.

Cláudio Birolini, médico de Bolsonaro

Prisão de Bolsonaro

Esta foi a terceira saída de Bolsonaro da prisão domiciliar e a segunda desde a condenação. O ex-presidente está preso em sua casa desde 4 de agosto. No dia 16 daquele mês, Bolsonaro saiu para passar por exames que diagnosticaram esofagite, gastrite e resíduos de infecções pulmonares.

No final de agosto, Moraes endureceu a prisão domiciliar de Bolsonaro, por acreditar que havia risco de fuga. O ministro acatou representação da PF e manifestação da PGR (Procuradoria-Geral da República), que apontaram a necessidade de manter agentes de prontidão em tempo integral para monitorar o ex-presidente. Desde então, todos os carros que saem da casa do ex-presidente também precisam ser vistoriados, o que a esposa de Bolsonaro, Michelle, tem criticado.

Na quinta (11), Bolsonaro e mais sete réus foram condenados por tentativa de golpe de Estado. Ele e Almir Garnier, Anderson Torres, Augusto Heleno, Mauro Cid, Paulo Sérgio Nogueira e Walter Braga Netto foram condenados a penas que vão de 2 a 27 anos de prisão.