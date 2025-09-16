Comissão do Senado só liberará documentos de Tagliaferro com ordem judicial

Morando na Itália, Tagliaferro falou por videoconferência e encaminhou ao menos 149 documentos sigilosos à comissão. Dentre deles, havia processos criminais sigilosos da Polícia Federal que tramitam em segredo de Justiça no STF (Supremo Tribunal Federal), como inquéritos, quebras de sigilo, resultados de busca e apreensão e depoimentos de testemunhas e investigados.

No mesmo dia, a comissão decidiu encaminhar um resumo das acusações a órgãos como STF e TSE e a autoridades estrangeiras. "Encaminhamento do relatório ao governo dos Estados Unidos da América sobre Alexandre de Moraes e Paulo Gonet [procurador-geral da República]", diz trecho da decisão.

Decisão de não tornar públicos os documentos foi recomendação da Advocacia-Geral do Senado, disse Flávio. Aos poucos senadores presentes à reunião —apenas Damares Alves (Republicanos-DF) e Esperidião Amin (PP-SC), pela oposição, e Rogério Carvalho (PT-SE), pelo governo— afirmou que, se quebrasse o sigilo, ele e os senadores da comissão poderiam ser acusados de violação de sigilo funcional, assim como Tagliaferro.

Os documentos que ele enviou pra cá a gente não encaminhou para lugar nenhum porque são de natureza sigilosa. Poderia ter responsabilização da comissão ou dos membros da comissão que compartilhassem isso sem autorização judicial.

Flávio Bolsonaro (PL-RJ), em entrevista depois da reunião

Assim, segundo ele, só foram enviados relatórios com o resumo das declarações e documentos trazidos por Tagliaferro. No caso dos EUA, o Senado enviou relatório aos cuidados do encarregado de negócios da embaixada em Brasília, Gabriel Escobar. Os EUA impuseram um tarifaço de 50% a uma série de produtos exportados pelo Brasil por causa de questões político-partidárias, o que reduziu as exportações brasileiras para lá em 19%.

"Não tenho como avaliar isso", disse Flávio ao ser questionado se há risco de que o relatório vire pretexto para novas sanções. "É o governo americano que faz essa avaliação", respondeu. "Se o governo americano tiver interesse, vai peticionar autorização judicial para ter acesso a esse material de forma oficial. Não sei se Tagliaferro já não mandou isso pro mundo inteiro". Na audiência, o perito afirmou ter enviado o material aos EUA.