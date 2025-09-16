Bolsonaro pode perder a patente do Exército: quem vai julgá-lo e quando

A Constituição brasileira diz que pode perder a patente o militar condenado a pena superior a dois anos de prisão —é o caso do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de mais quatro oficiais do topo da hierarquia das Forças Armadas, condenados por crimes contra a democracia.

Quem vai julgar Bolsonaro?

Militares condenados a mais de dois anos de prisão podem ser julgados indignos ou incompatíveis com o oficialato. Quem decide é o STM (Superior Tribunal Militar), órgão máximo da Justiça militar, composto por 15 ministros: cinco civis, quatro do Exército, três da Aeronáutica e três da Marinha.

O presidente Lula (PT) já indicou dois ministros neste mandato e deve indicar mais dois até o final deste ano, porque dois dos representantes do Exército completarão 75 anos, idade em que devem se aposentar.