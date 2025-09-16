'Crime organizado tem memória', diz procurador sobre morte de ex-delegado

O PCC rompeu agora uma nova fase, após ficar em contenção. O grupo voltou a praticar ações criminosas desse tipo, ou seja, o homicídio e o assassinato de autoridades. Precisamos perguntar agora quem será o próximo.

O modo como foi executada a ação é de um profissionalismo ímpar. Ou seja: há uma equipe tática, isso é evidente. é um estudo tático e as pessoas eram muito bem treinadas na execução das suas ações. Esse tipo de ação envolve também um planejamento prévio que inclui vigilância do local onde a pessoa trabalha e hábitos da pessoa visada. Márcio Sergio Christino, procurador de Justiça

Para Christino, o PCC só conseguiu executar a ação porque mobilizou muitos recursos e pessoas, algo fora do alcance de criminosos comuns.

Somente uma organização criminosa poderia fazer isso, com o objetivo e a mobilização de recursos que foram usados para executar essa ação. As digitais do PCC estão por todas as partes e ele não precisaria de motivo para matá-lo. O Ruy sempre foi uma pedra no sapato e foi o mais bem sucedido combatente contra o PCC. Márcio Sergio Christino, procurador de Justiça

'Estado não protege ninguém', diz Christino sobre ameaças do PCC

Christino relata que o Estado falha gravemente na proteção de autoridades ameaçadas pelo crime organizado; ele afirma que a resposta oficial é informal e depende de recursos próprios ou da solidariedade de colegas.